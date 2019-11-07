6 ноября, источник: Газета.Ру
СМИ сообщили о возможном захвате самолета Амстердам-Мадрид
Нидерландская военная полиция заявила о «подозрительной ситуации» на борту самолета в амстердамском аэропорту «Схипхол», сообщает Reuters.
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Полиция не раскрывает подробностей ЧП.
Кадры с места событий в аэропорту Схипхол, Амстердам.— SwankyStas (@StasSwanky) November 6, 2019
Согласно сообщениям, на место прибыли две группы вооруженных спецназовцев. pic.twitter.com/c4ve3X7h41
В то же время ряд голландских СМИ сообщили о возможном захвате рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.
Passagiers en crew veilig van boord van mogelijk gekaapt toestel #Schiphol https://t.co/8nRNonQqj2 pic.twitter.com/NEgQl1GyYL— Edgard Capriles ✨ (@Caprilioo) November 6, 2019
На месте работают военные.