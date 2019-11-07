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6 ноября, источник: RNS

СМИ сообщили о попытке захвата самолета в Амстердаме

Неизвестные с ножами пытались захватить самолет в аэропорту Схипхол в Амстердаме, пишет The Sun со ссылкой на сообщения пользователей Twitter.

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«Пользователи Twitter сообщили, что трое человек, вооруженных ножами, пытались захватить международный рейс. Как сообщается, инцидент произошел на борту рейса авиакомпании Air Europe в Мадрид», — говорится в заметке.

В свою очередь, Королевская жандармерия Нидерландов сообщила о «подозрительной ситуации» на борту самолета в аэропорту Схипхол.

«Прямо сейчас мы расследуем подозрительный инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

The Sun указывает, что на борту самолета может быть не менее 27 человек. По сообщениям нидерландского общественного вещателя NOS, член экипажа самолета сообщил об угрозе угона воздушного судна.

Во время загрузки произошла ошибка.
Позже полиция сообщила, что все пассажиры самолета и экипаж покинули самолет.
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