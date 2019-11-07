6 ноября, источник: РИА Новости
Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама «Схипхол» сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона.
«Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения», — написала авиакомпания в Twitter.
Ранее сообщалось, что нидерландская военная полиция расследует «подозрительную ситуацию» на борту самолета в амстердамском аэропорту «Схипхол».