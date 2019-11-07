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6 ноября, источник: РИА Новости

Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама «Схипхол» сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона.
пресс-служба авиакомпании Air Europa

«Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения», — написала авиакомпания в Twitter.

Ранее сообщалось, что нидерландская военная полиция расследует «подозрительную ситуацию» на борту самолета в амстердамском аэропорту «Схипхол».

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