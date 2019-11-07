09:06 (мск), источник: ТАСС
МВД задержало кредитных мошенников, от которых пострадали более 1 тыс. человек
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/ — Спецоперацию по задержанию одновременно провели в четырех регионах страны.
Более 1 тыс. человек пострадали от мошенников, которые якобы помогали оформить кредиты в Алтайском и Красноярском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по делу в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает тысячу человек. В основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей», — сказала она.
Роли между сообщниками были четко распределены. Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств. Другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком нужной суммы. Третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в интернете.
«В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Волк.