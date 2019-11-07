Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
09:06 (мск), источник: ТАСС

МВД задержало кредитных мошенников, от которых пострадали более 1 тыс. человек

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/ — Спецоперацию по задержанию одновременно провели в четырех регионах страны.

Источник: AP 2019

Более 1 тыс. человек пострадали от мошенников, которые якобы помогали оформить кредиты в Алтайском и Красноярском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по делу в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает тысячу человек. В основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей», — сказала она.

По ее словам, спецоперацию по задержанию подозреваемых, которые обещали людям помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их деньги, одновременно провели в четырех регионах страны.

Роли между сообщниками были четко распределены. Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств. Другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком нужной суммы. Третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Волк.

Читайте также
 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
Осужденного за избиение DJ Smash экс-депутата отпустят по УДО
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Уральских аборигенов оставили без защиты
Суд отменил региональные запреты на митинги у органов власти
Счетная палата раскрыла траты регионов
В лондонском театре на зрителей обрушился потолок
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Новинка Xiaomi перевернула рынок: первый обзор Убийца Huawei P30 Pro?
Кино
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках Актриса поделилась с подписчиками атмосферным фото с площадки нового проекта
Авто
Престижный седан Lada: первые рисунки совершенно новой модели Помните, сколько в 90-х годах прошлого века было разговоров о том, что АВТОВАЗ будет скоро делать большие «Жигули», автомобиль класса D или даже Е. Который будет конкурировать с бесконечно устаревшей «Волгой». Но тогда не сложилось
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
Наташа Королева о потере второго ребенка: «У него уже билось сердце» Певица рассказала о выкидыше
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь