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11:54 (мск), источник: РИА Новости

Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ

ТАШКЕНТ, 7 ноя — РИА Новости. Спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Афганистане подразделений «Исламского государства"*, планирующих экспансию в страны СНГ, заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.

Источник: Reuters

«Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ* в Афганистане, объединенных в так называемый “Вилаят Хорасан”. В тесной связи с ним действуют “Джамаат Ансаруллах” и “Исламское движение Восточного Туркестана”. Их цель — создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ», — сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

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По его данным, предполагается, что эта экспансия будет осуществляться боевиками из числа граждан центральноазиатских республик.

В целом, по словам Бортникова, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Они создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке и формируют сети спящих ячеек в Европе.

Ранее замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что в Афганистане находится порядка 10 тысяч боевиков ИГ*, значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях страны.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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