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11:29 (мск), источник: ТАСС

Мэр Усолье-Сибирского назвал причину утечки отходов на бывшем химзаводе

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Причиной произошедшей 25 октября утечки ядовитых веществ из скважины на территории обанкротившегося предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области стала попытка неизвестных похитить металл. Об этом сообщил в четверг ТАСС мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Источник: Правительство Иркутской области

С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. Местные жители проникают на промплощадку, чтобы похитить стройматериалы и металл, несмотря на то, что они заражены. В прошлом году территорию бывшего завода взяли под охрану.

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«Это однозначно вмешательство посторонних лиц. Было установлено, что четыре болта, которые держат задвижку, были вскрыты для того, чтобы похитить оголовок (устройство для герметизации — прим. ТАСС) скважины и, возможно, вообще достать оттуда трубы. Скважина оказалась под давлением, и как только произошла разгерметизация, они испугались и скрылись. Надо усиливать охрану промплощадки», — сказал Торопкин.

Сейчас охрану территории бывшего завода обеспечивают областные власти, которые заключили до конца 2019 года контракт со специализированным агентством. По словам Торопкина, ему пока неизвестно, будет ли контракт продлен. Администрация города рассчитывает в этом вопросе вновь на участие областного правительства, поскольку нет возможности выделить из муниципального бюджета 17 млн рублей, необходимых на охрану промплощадки в течение года. Губернатор региона Сергей Левченко на встрече с журналистами 14 октября сообщал, что средства на охрану будут найдены.

25 октября на территории «Усольехимпрома» в результате разгерметизации скважины произошла утечка, предположительно, эпихлоргидрина. Полтора часа отходы текли в почву на поле, где находятся емкости с отходами, но попадания в реки или дальнейшего распространения не произошло. Угрозы для населения не возникало.
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Ситуация на промплощадке

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» назвала «Усольехимпром» территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить «экологический Чернобыль». Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. 5 октября пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы, воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.


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На территории бывшего завода находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Также на промплощадке насчитывается свыше 60 цистерн с неизвестным содержимым. Корпуса, почва, подземные воды пропитаны токсичными веществами.

«Усольехимпром» с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие «Усолье-Сибирский силикон» по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

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