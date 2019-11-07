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12:47 (мск), источник: Интерфакс

В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой «порулить» самолетом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на борту Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», когда пилот во время пассажирского рейса допустил до управления самолетом свою знакомую сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР).

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Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа Ан-24 неправомерно провел в кабину 33-летнюю женщину и передал ей управление воздушным судном. При этом на борту самолета находились пассажиры.

Ранее в соцсетях появились видеокадры этого полета. Рейс совершался по маршруту Якутск-Саккырыр. На видео пилот якобы учит свою знакомую управлять самолетом. Девушка сидит за штурвалом, а летчик дает ей наставления: «Крути вправо. А теперь влево давай». Видно также, что самолет находится в воздухе.


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В авиакомпании «ИрАэро» «Интерфаксу» сообщили, что проводят всестороннюю проверку фото и видео, размещенных в соцсетях, по итогам проверки перевозчик оценит достоверность информации. «В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок», — сообщили агентству в пресс-службе «ИрАэро».

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Во вторник, 5 ноября, сообщалось, что СКР начал проверку после того, как в интернете опубликовали упомянутое видео в соцсетях. Проверку по данному факту с 1 ноября проводит и Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте.

Катастрофа под Междуреченском

Аналогичное нарушение правил пилотом самолета в марте 1994 года привело к масштабной авиакатастрофе в России. В ночь с 22 на 23 марта 1994 года командир воздушного судна A310 рейса Москва-Гонконг пригласил в кабину лайнера своих детей и поочередно передавал управление воздушным судном дочери и сыну. Несовершеннолетний сын командира случайно отключил автопилот, в результате чего самолет вошел в так называемую крутую спираль, из которой вывести его не удалось. Лайнер «Аэрофлота» разбился под Междуреченском в Кемеровской области, в катастрофе погибли 75 человек — 63 пассажира и 12 членов экипажа.

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