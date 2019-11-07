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14:15 (мск), источник: РИА Новости

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов жителей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии обвинили в поджоге домов односельчан. Об этом сообщил телеканал «Вести. Хакасия».

Источник: РИА Новости

23-летнего молодого человека назначили на эту должность в августе. За время его руководства местной пожарной службой в селе сгорели шесть жилых домов и несколько нежилых помещений.

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Главным подозреваемым оказался сам начальник — он попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда поджигал гараж. Кроме того, все пожары происходили ночью, когда его не было на дежурстве.

До суда представители региональных органов власти отказались комментировать происшедшее. Подозреваемого арестовали по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества.

По данным неназванных источников «Вестей», руководитель признал свою вину. Следователям он заявил, что поджигал дома, чтобы проверить профпригодность подчиненных.

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