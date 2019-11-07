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15:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Австралии с вертолетами и собаками ищут россиянина, подозреваемого в убийстве

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс назвала имя человека, подозреваемого в убийстве местного застройщика и серьезном ранении его сына. Преступление произошло днем в среду на западе Сиднея.

Источник: GETTY IMAGES

Это 49-летний гражданин России Владимир Кондаков. По версии полиции, именно он убил ножом 76-летнего Альберта Метледжа на стройплощадке на улице Эпплби, 33-летний сын Метледжа в критическом состоянии доставлен в больницу.

По данным полиции, Кондакова видели последний раз, когда он ехал в Рокдейл, примерно в 6 километрах от места преступления.

Полиция полагает, что он и жертва были знакомы.

Власти начали масштабную поисковую операцию по поиску подозреваемого с участием полицейских вертолетов, служебных собак и отрядов спецназа.

В полиции заявили, что Кондаков говорит по-английски с русским акцентом, когда его видели в последний раз, на нем была желтая рубашка, синие рабочие брюки и коричневые рабочие ботинки.

По данным полиции, у Кондакова нет определенного места жительства.


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Само преступление

Около 3 часов дня в среду 6 ноября люди увидели бегущую по улице Эпплби сестру Альберта Метледжа. Она восклицала: «Он, что мертв?».

Затем подъехала полиция и увела ее, прохожие слышали, как женщина плакала.

Инспектор Чад Дидженаарс сказал, что произошедшее было очень травмирующим инцидентом и что Кондаков способен на насильственные действия. «Мы знали о нем, но ничего особо тревожного не замечали. Не приближайтесь к этому человеку, если встретите его».

На пресс-конференции главный инспектор полиции Нового Южного Уэльса Майкл Мерретт обратился к подозреваемому с предложением сдаться добровольно.

«Вчерашний инцидент был целенаправленной атакой, у нас нет оснований полагать, что это было что-то иное. Это было насильственное нападение, оно не было спровоцировано. Я бы обратился к г-ну Кондакову с просьбой: обратитесь в полицейский участок».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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