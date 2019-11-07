МВД заочно обвинила журналиста «Росбалта» в клевете на Алишера Усманова

«Швареву предъявили заочно обвинение в клевете и вымогательстве, в понедельник суд решит вопрос о его заочном аресте», — сказал Жеребенков.
По словам адвоката, следствие считает, что журналист распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство, а также подрывающие его репутацию.
Также, по версии обвинения, Шварев вымогал 3,3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, якобы «угрожая распространением ложных сведений, дискредитирующих и позорящих сведений», которые могут причинить существенный вред интересам предпринимателя.
В настоящее время журналист, по словам адвоката, находится на лечении в Риге. В связи с этим следствие объявило его в международный розыск.
Свою вину Шварев не признаёт.
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