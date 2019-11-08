06:31 (мск), источник: Известия
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Как сообщает «Страна.ua», в помещение ворвались русскоговорящие люди в масках и камуфляже и начали «стрелять» из автоматов и кричать. После этого они сделали селфи и удалились.
Отмечается, что зрители в студии не поняли задумку авторов и начали прятаться от нападавших.
Издание связывает инсценировку с обысками у собственника телеканала, которые ранее провели правоохранители.
6 ноября в Верховной раде Украины впервые за последние 10 лет проходили парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов. По данным Национального союза журналистов Украины, в стране каждый пятый день нападают на представителей прессы.
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