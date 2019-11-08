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03:28 (мск), источник: РИА Новости

Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился дружбой с тигром Амуром, умер, об этом говорится в обращении опекуна Тимура Эльвиры Головиной, опубликованном на сайте парка.

Источник: РИА "Новости"

«Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», — говорится в письме.

По словам Головиной, урна с прахом Тимуром «будет захоронена с почестями». «В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — сообщила опекун.

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О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища.

Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.

Головина, когда узнала о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его кормить.

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