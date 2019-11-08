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04:29 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Хабаровска у готовившегося к вылету лайнера загорелся двигатель

ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Двигатель загорелся у самолета Embraer, который готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, пострадавших нет, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, около 7.45 (00.45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан воздушного судна Embraer 190 (ООО «Авиакомпания «Икар») во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован силами аэропортовых служб», — говорится в сообщении.

Находившиеся на борту 18 пассажиров и пять членов экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

Отправить пассажиров в Магадан планируется в 10.55 (3.55 мск) рейсом авиакомпании «Аврора».

Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов выехал на место происшествия. По его поручению прокуроры начали проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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