Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
15:11 (мск), источник: Ведомости

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

При обыске у отца Кирилла Черкалина нашли 12 млрд рублей.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Эти средства позволили семье Черкалиных приобрести квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три машиноместа, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.

Отец полковника Кирилла Черкалина хранил в квартире родителей более $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб., сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания по иску об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина. Еще 27 млн руб., $76 000 и 44 000 евро обнаружили у бывшей тещи Кирилла Черкалина Ирины Орловской.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в ходе обысков по делу Черкалина изъяли 12 млрд руб.

«В 2011 г. отец мне эти деньги подарил в присутствии брата, — рассказал Владимир Черкалин в суде. — Я тогда уволился, ждал пополнения семьи. Отец предложил приобрести жилье и потратить на обустройство». Возражений со стороны брата не было — остальные деньги и имущество получал он, уточнил Черкалин.

Деньги дед полковника ФСБ хранил в шкафу в коробках из-под обуви, говорит Владимир Черкалин:

Он сказал сыновьям: подите, принесите. В основном 5-тысячные купюры. Он сказал — забирай, я взял и забрал. Дома уже пересчитал.
Новость
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

По его словам, в 1990-е гг. у деда полковника Черкалина было много друзей, «он активный человек — работал на трех работах». «У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж — 38 лет, у жены 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», — пояснил он.

Кирилл Черкалин был задержан в апреле 2019 г. сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).

Новость
Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке

По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин и еще двое полковников ФСБ — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов — угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.

Генпрокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества Черкалина и его родственников более чем на 6 млрд руб. В начале ноября Черкалин в суде практически полностью признал иск прокуратуры на $73,25 млн, 2 млн евро и 17 млн руб., уточнил его адвокат Владимир Михайлов. По словам защитника, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не смог.

Всего Черкалин согласен отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро. Речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов.

Анастасия Корня, Алиса Штыкина

Следите за развитием темы Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
 «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Мы не патологоанатомы»: Кремль ответил на слова о смерти НАТО
СМИ назвали имя причастного к взрыву российского А321 над Синаем
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Богатейшие люди мира теряют свое состояние
Моряки поиграли в мяч с белухой в Арктике (видео)
Фото Иркутска попало в топ архитектурных снимков года
Ученые обнаружили высокотоксичные вещества в домашней пыли
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Авто
Как заводить машину зимой: 6 правил Утром двигатель надо запускать грамотно, чтобы не остаться на морозе с умершей машиной
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
55-летний Артур Ваха признался, что год назад стал отцом Сына родила новая избранница актера Виктория Романенко
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь