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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Последний фигурант дела Кокорина и Мамаева вышел из колонии

Футбольный тренер Александр Протасовицкий, осужденный по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, вышел из исправительной колонии № 6 в Брянской области, сообщил ТАСС его адвокат Николай Савостьянок.

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Напомним, в сентябре вышли из колонии по УДО все фигуранты дела, кроме тренера Протасовицкого — его ходатайство об освобождении в октябре отклонил Клинцовский городской суд Брянской области.

«У Протасовицкого срок отбывания наказания истекал 10 ноября, но поскольку это выходной день, то по законодательству дата освобождения переносится на последний рабочий день недели. Сегодня Протасовицкий покинул исправительную колонию», — рассказал господин Савостьянок.

В октябре 2018 года Александр Протасовицкий, Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл на парковке у московской гостиницы «Пекин» напали на водителя Mercedes телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае 2019 года Александр Кокорин и Протасовицкий получили по полтора года колонии, Мамаев и Кирилл Кокорин — по году и пять месяцев. В сентябре оба Кокориных и Мамаев вышли на свободу по УДО.

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