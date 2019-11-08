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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Шахту в ДНР закрыли из-за загадочных подземных толчков

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) временно закрыли шахту «Калиновская — Восточная» в районе поселка Макеевка из-за подземных толчков неизвестного происхождения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления, поэтому мы идем на беспрецедентные меры», — написал он.

Пока специалисты не выявили даже эпицентра сейсмического явления, данная работа поручена МЧС. Кроме того, руководитель одной из фракций Народного совета ДНР и два члена спецкомиссии будут проживать в Макеевке, чтобы контролировать ситуацию.

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Как пишет «Донецкое агентство новостей», жители Макеевки ощущают подземные толчки уже несколько лет, со временем они затихают, но затем без видимой причины возобновляются. В последний раз это случилось летом, осенью сейсмическое явление начало ощущаться интенсивнее, чем прежде.

По свидетельствам очевидцев, толчки происходят преимущественно поздним вечером или ночью, иногда утром. «Трясет ужасно, капитально. Рвет обои, трескаются стены, трещины уже в палец толщиной», — сообщила одна из местных жительниц.

25 октября на базе Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) создали рабочую группу по установлению природы сейсмического явления. Руководитель группы Николай Лобков уже исключил естественную природу толчков. В администрации Макеевки опровергли связь между ними и работой шахты «Калиновская — Восточная».

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