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15:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем

СТОКГОЛЬМ, 8 ноя — РИА Новости. Датский террорист Базил Хассан (Basil Hassan), предположительно, причастен к подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы следствия.

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В распоряжение датских журналистов попали материалы следствия в отношении гражданина страны Халеда Хаята (Khaled Khayat). Австралийский суд признал Хаята виновным в подготовке теракта в отношении рейса Сидней — Дубай. Хаят, причастный к ИГ* был задержан в 2017 году. По данным датских журналистов, он сообщил в ходе допроса, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята, Терек.

«Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Хаят и Хассан — ред.)», — цитирует DR материалы полицейского допроса.
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В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод.

Базил Хассан родился в 1987 году, гражданин Дании, настоящее имя Мухаммед Базил Аль-Шейх. Имеет диплом инженера. По данным госдепартамента США играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ*, указывает телерадиокорпорация.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Источник:©РИА "Новости"
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