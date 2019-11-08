СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем

В распоряжение датских журналистов попали материалы следствия в отношении гражданина страны Халеда Хаята (Khaled Khayat). Австралийский суд признал Хаята виновным в подготовке теракта в отношении рейса Сидней — Дубай. Хаят, причастный к ИГ* был задержан в 2017 году. По данным датских журналистов, он сообщил в ходе допроса, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята, Терек.
«Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Хаят и Хассан — ред.)», — цитирует DR материалы полицейского допроса.
В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод.
Базил Хассан родился в 1987 году, гражданин Дании, настоящее имя Мухаммед Базил Аль-Шейх. Имеет диплом инженера. По данным госдепартамента США играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ*, указывает телерадиокорпорация.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.