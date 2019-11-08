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18:47 (мск), источник: RTVi

Профессор ВШЭ Гасан Гусейнов назвал русский язык «клоачным» — ученый совет рекомендовал ему извиниться

Комиссия по этике ученого совета Высшей школы экономики рекомендовала профессору Гасану Гусейнову публично извиниться «за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний» после его поста в фейсбуке, в котором филолог назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Решение комиссии опубликовали на сайте университета.

По мнению членов комиссии, Гусейнов «не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят заведомо публичный характер». Еще комиссия решила, что после первого неудачного высказывания профессор «продолжал усиливать его негативные моменты» во время публичных выступлений. Тем самым Гусейнов причинил ущерб деловой репутации университета, поскольку люди расценили его выступление не только как частного лица, но и как известного филолога, который работает в ВШЭ.

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?», — сказал Гусейнов в интервью телеграм-каналу «Подъем». Он добавил, что писал пост как частное лицо и все уже объяснил.


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В конце октября Гусейнов в фейсбуке написал, что в Москве, где живет много иностранцев, не продают газеты и журналы на других языках.

Невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна.
Гасан Гусейнов
Профессор ВШЭ

Он связал это с тем, что Россия сейчас «порядком одичавшая страна».

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Сейчас пост не доступен, поскольку, по словам Гусейнова, администрация фейсбука решила, что он нарушает правила соцсети.

Позже Гусейнов объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а его использование в СМИ, а также политиками, юристами, сотрудниками правоохранительных органов. Он добавил, что «происходит глумление над здравым смыслом и над языком», когда судят невиновных людей, например, по делу о массовых беспорядках в Москве.

«Никакой деградации русского языка не существует. Есть деградация общества, которое говорит, пишет и думает на этом вот языке», — уточнил Гусейнов свою позицию в интервью «Российской газете».

Он добавил, что не обязан формулировать сообщения в соцсетях так, чтобы их смысл понимали все без исключения. При этом филолог признал ошибку, поскольку, по его словам, «над словом надо работать тщательнее».

Как считает Гусейнов, чтобы помочь русскому языку, нужно сопротивляться «проявлениям публичной лжи и попыткам языком ненависти возбуждать людей».

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