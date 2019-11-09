10:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский чиновник погиб при тушении пожара
Глава
Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 ноября. По словам Островского, Макаров пытался потушить пожар в чужом доме. «Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества», — написал губернатор.
РИА Новости со ссылкой на смоленское управление МЧС России сообщает, что возгорание произошло на улице Школьной в поселке
Причина гибели чиновника неизвестна.
Олег Макаров родился в 1959 году. Главой администрации