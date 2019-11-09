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13:46 (мск), источник: Rambler.ru

Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

Отца известной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства. Об этом в инстаграме рассказала сама девушка, попросив СМИ о помощи.

Источник: Агентство «Москва»

По ее словам, Эльмару Багдасаряну прислали письмо по почте. В нем сказано, что мужчина считается «не приобретшим гражданство РФ», а его паспорт РФ утратил силу, поскольку был выдан с нарушением закона.

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В ФМС предложили Багдасаряну оформить вид на жительство.

«В один день человека лишили всех документов… Он не может никуда выйти и перемещаться, получать медицинскую помощь, только потому, что кто-то решил, что его тридцатилетнее пребывание в стране — незаконно», — пожаловалась Багдасарян.

Девушка пишет, что семья хочет добиться справедливости через суд, однако сейчас это проблематично.

«Он даже не может обжаловать действия органов ФМС в суде, т.к без паспорта не подать заявление в суд», — говорит она.

Тем не менее, адвокат Эльмара Багдасаряна заявил, что оспорит лишение гражданства.

«Такая бумага пришла, действительно, какие-то есть проблемы, но непонятно пока, что это за проблемы», — пояснил адвокат Давид Кемулария в интервью изданию «Подъем».

Потому что человек получил паспорт автоматически. Он был прописан в РСФСР. Потом когда Советский Союз рухнул, он также был прописан в России, в Ростовской области, и автоматически получил гражданство РФ.

Он отметил, что другого гражданства у его подзащитного никогда не было. Эльмар Багдасарян всю жизнь живет в России.

Мара Багдасарян известна гонками по московским улицам, большим количеством нарушений ПДД, уклонением от штрафов. В мае 2016 года вместе с друзьями (среди них был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров) девушка устроила «гонки» с полицией на Ленинском проспекте. Запись транслировалась в интернет. После этого «золотую молодежь» привлекли к ответственности.

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