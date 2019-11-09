13:46 (мск), источник: Rambler.ru
Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства
Отца известной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства. Об этом в инстаграме рассказала сама девушка, попросив СМИ о помощи.
По ее словам, Эльмару Багдасаряну прислали письмо по почте. В нем сказано, что мужчина считается «не приобретшим гражданство РФ», а его паспорт РФ утратил силу, поскольку был выдан с нарушением закона.
В ФМС предложили Багдасаряну оформить вид на жительство.
«В один день человека лишили всех документов… Он не может никуда выйти и перемещаться, получать медицинскую помощь, только потому, что
Девушка пишет, что семья хочет добиться справедливости через суд, однако сейчас это проблематично.
Тем не менее, адвокат Эльмара Багдасаряна заявил, что оспорит лишение гражданства.
«Такая бумага пришла, действительно,
Потому что человек получил паспорт автоматически. Он был прописан в РСФСР. Потом когда Советский Союз рухнул, он также был прописан в России, в Ростовской области, и автоматически получил гражданство РФ.
Он отметил, что другого гражданства у его подзащитного никогда не было. Эльмар Багдасарян всю жизнь живет в России.
Мара Багдасарян известна гонками по московским улицам, большим количеством нарушений ПДД, уклонением от штрафов. В мае 2016 года вместе с друзьями (среди них был сын