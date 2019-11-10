Историка Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки

Во время следствия будет проверена опубликованная в СМИ информация об избиении историком, доцентом Санкт-Петербургского университета Олегом Соколовым, задержанным в субботу за жестокое убийство ученицы, другой студентки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления СКР.
«В ходе следствия проверим все эпизоды возможной причастности фигуранта к противоправной деятельности. Проводятся и будут проводиться все необходимые с нашей стороны действия», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что задержанный Соколов пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему еще не предъявили.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.
«Пока рано говорить о необходимости психиатрической экспертизы, но когда потребуется (и если потребуется), Соколова проверят на вменяемость», — отметил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что «дело на особом контроле».
По данным СМИ, 63-летний преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве ученицы, мог и ранее нарушать закон в отношениях со студентами.
В 2018 году газета «Московский комсомолец» публиковала текст заявления в правоохранительные органы от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в жестоком избиении в 2008 году. Тогда Соколов уволился из СПбГУ и переехал в Москву, где работал консультантом у коллекционера предметов эпохи Наполеона Виктора Батурина (брата жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова).
Согласно документу, студентка и историк находились в близких отношениях. Инцидент произошел на съемной московской квартире ученого после того, как девушка сообщила ему о намерении расстаться. В заявлении студентка рассказывает, что Соколов, узнав о ее намерении уйти от него, стал ее оскорблять, привязал к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом, убить, а труп «закопать на ближайшей стройке», где ее «вряд ли найдут», «поднимал за волосы и за уши вместе со стулом», душил кожаным шнуром и отпустил только когда она «стала задыхаться и терять сознание». В документе потерпевшая подчеркивает, что Соколов заранее подготовился к преступлению, его целью было убийство.
В материале «МК» отмечается, что дело по данному заявлению так и не дошло до суда.
Кроме того, в СМИ широко растиражирован еще один случай жестокости ученого, который произошел на открытой лекции Соколова. Студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала инцидент нарушением, которое нанесло «ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом».
63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы. «Предварительно установлено, что погибшая — это его выпускница 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого», — добавил источник.
Собеседник агентства рассказал, что прохожий заметил Соколова в субботу утром в Мойке. Мужчину достали из воды спасатели, а когда открыли его рюкзак, обнаружили там человеческие руки. «Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила», — сказал источник.
По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.
По информации некоторых СМИ, убийство девушки Соколов совершил еще 7 ноября, а в субботу попытался избавиться от ее тела. Потом же он, по данным СМИ, якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.
Администрация Санкт-Петербургского государственного университета шокирована сообщением о том, что историк, доцент СПбГУ Олег Соколов мог совершить жестокое убийство. «В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза.
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