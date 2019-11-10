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02:54 (мск), источник: ТАСС

AFP: французский институт Issep уволил историка Соколова, подозреваемого в убийстве

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/ — Руководство института выразило соболезнования семье погибшей.

Источник: AP 2019

Руководство частного французского Института социальных, экономических и политических наук (Issep) сообщило в субботу о своем решении исключить из состава научного совета российского историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве. Заявление, распространенное высшим учебным заведением, цитирует Agence France-Presse.

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«Мы с ужасом узнали через СМИ о том страшном преступлении, в совершении которого, предположительно, сознался Олег Соколов», — говорится в заявлении вуза, основанного и возглавляемого Марион Марешаль, бывшим депутатом Национального собрания от правой партии «Национальный фронт» (новое название — «Национальное объединение) и племянницей нынешнего лидера этой партии Марин Ле Пен.

«Мы даже представить себе не могли, что этот человек, являвшийся преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета и приглашенным профессором Сорбоннского университета, награжденный орденом Почетного легиона, совершит такой отвратительный поступок», — подчеркивается в тексте. «Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши искренние соболезнования семье погибшей, заверяя ее в нашей поддержке», — пишет руководство французского института.

Олег Соколов был задержан в субботу по подозрению в убийстве женщины.

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