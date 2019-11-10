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13:43 (мск), источник: РИА Новости

В Орске пациентку больницы оставили на носилках в коридоре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых видно, как пациентка больницы лежит на носилках на полу.

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В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в городской больнице города Орск Оренбургской области. Женщина лежала в коридоре около кабинета, где проводят электроэнцефалографию. При этом она была укрыта простыней.

В министерстве здравоохранения Оренбургской области объяснили, что женщина, которую привезли из другого медучреждения на томографическое исследование, находилась в коридоре не более пяти минут.

«Медработник, сопровождающий пациентку, в момент, когда снималось видео, находился в кабинете КТ для оформления документов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обследование прошло быстро и женщину увезли в больницу, в которой она лечилась.

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