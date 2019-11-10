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15:23 (мск), источник: ТАСС

Источник: убитая выпускница СПбГУ погибла от огнестрельного ранения

Предполагается, что ее застрелили из обреза 7 ноября.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Предполагаемая жертва историка и военного реконструктора Олега Соколова, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была застрелена 7 ноября.

Эту информацию ТАСС в воскресенье подтвердил источник в следственных органах.

«Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября — подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ссоры.

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Соколова задержали накануне по подозрению в убийстве 24-летней девушки. По данным источников в правоохранительных органах, жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.

Утром в субботу его извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Также фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как ранее сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной.

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