09:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
Громкое убийство аспирантки СПбГУ: известный историк признал вину
Известный петербургский историк Олег Соколов признался в убийстве 24-летней выпускницы
В рюкзаке у историка полицейские нашли отрезанные руки и травматический пистолет. Голову и тело убитой девушки позже обнаружили в квартире Соколова.
«Он признал свою вину», — сообщил адвокат Соколова Александр Почуев агентству Франс пресс, добавив, что его подзащитный сожалеет о содеянном и сотрудничает со следствием.
63-летний Олег Соколов был экспертом по эпохе наполеоновских войн и кавалером французского Ордена почетного легиона. Он появлялся в образе Наполеона, а некоторые коллеги и студенты называли его «сир». С бывшей студенткой его связывали романтические отношения.
Произошедшее вызвало крупный резонанс в российском обществе и СМИ.
«Доцент Соколов преподавал у меня. Периодически вел себя неадекватно. Я писал письмо в СПбГУ с просьбой отстранить Соколова от преподавания», — написал в «Твиттере» муниципальный депутат из Петербурга Василий Кунин.
В воскресенье петиция с требованием провести проверку в адрес руководства СПбГУ и директора института истории набрала больше 2 тыс подписей.
Утром в субботу доцента института истории СПбГУ Олега Соколова задержали на набережной реки Мойки, когда он предположительно пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом.
63-летний профессор был нетрезв и упал в реку. Он был госпитализирован с переохлаждением, а в воскресенье Соколова перевели в следственный изолятор.
В понедельник Октябрьский районный суд
Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной.
Позднее в квартире доцента на набережной Мойки, как сообщало издание «Фонтанка», были обнаружены женское тело, голова и окровавленная пила.
Убитой оказалась выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколова связывали романтические отношения.
По данным источника Интерфакса, девушка была убита около двух часов ночи 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры.
При обыске в квартире помимо частей тела обнаружили ножовку, ножи, топор, а также обрез и почти полсотни патронов, рассказал собеседник агентства.
В СКР эту информацию официально не комментировали.
Петербургский художник Сергей Бугаев, известный по роли
Анастасия Ещенко переехала в Петербург из Краснодарского края, окончила бакалавриат, магистратуру СПбГУ и училась в аспирантуре.
По словам однокурсников, несколько лет назад девушка начала встречаться с Олегом Соколовым.
«Она родом из Краснодара. Тихая, милая, всегда идеально училась, — сказал РИА Новости знакомый погибшей. — Об их отношениях знали абсолютно все».
Ещенко часто сопровождала преподавателя на различных мероприятиях и в поездках, кроме того, была соавтором нескольких его научных работ.
Как рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко, отец девушки работает в школе учителем физкультуры, а ее брат — бывший вратарь молодежной сборной России по футболу.
«Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы», — сказал он.
63-летний Олег Соколов специализируется на военной истории Франции и является основоположником
Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Он — автор программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел
Выступает автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Коллега Соколова, попросивший об анонимности, рассказал Би-би-си: «Он нормальный ученый, но с такой придурью. Изображал Наполеона на лекциях и организовывал исторические реконструкции, где был Наполеоном. Обаятельный, убедительный, очень серьезный, никакого кокетства, седло, коньяк, громкий подходящий образу голос с «г» вместо «р».
Сообщалось, что Соколов был членом научного совета при Российском
По линии Научного совета РВИО с Соколовым сотрудничали в 2017 году. Он, безусловно, известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Но никогда не являлся членом РВИО.
Глава научного совета РВИО Владимир Чуров заявил, что Соколов был лишь членом прошлого состава научного совета.
Соколов также входил в состав научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Институт лишил его должности после сообщений о жестоком убийстве в Петербурге.
Историк также консультировал режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона.