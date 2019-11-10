Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Согласно документам, эстонское отделение крупнейшего банка Дании сообщило «избранному кругу клиентов, в основном из России», что они могут конвертировать средства в золотые слитки и монеты, пишет Bloomberg. Это позволит не только защитить свои деньги от рисков, но и обеспечить анонимность, объяснял филиал Danske Bank в презентации, на которую ссылается Bloomberg. Услугу также предлагали некоторым местным состоятельным клиентам, пишет агентство.
Неизвестно, сколько слитков золота эстонскому Danske Bank удалось продать, но одно из электронных писем, которое оказалось в распоряжении Bloomberg, подтверждает, что некоторые клиенты филиала воспользовались услугой. В документах говорится, что золотые слитки весом от 250 граммов клиенты банка могли получить без упаковки и бумажных сертификатов.
В одной из презентаций, выпущенной в июне 2012 года, когда цена золота была близка к рекордной, указывалось, что этот продукт «не рекламируется ни публично, ни в средствах массовой информации». Агентство отмечает, что нет никаких доказательств, что филиал банка продолжал предлагать услугу после 2013 года, когда цены на золото обвалились.
В отчете за сентябрь 2018-го Danske Bank перечислил услуги, которые эстонский филиал предоставлял своим клиентам. В их числе была торговля облигациями и ценными бумагами, но продажа золотых слитков не упоминалась, отмечает агентство. Представитель Danske Bank отказался от комментариев.
Филиал Danske Bank в Эстонии был закрыт в этом году после скандала с отмыванием денег. Внутреннее расследование Danske Bank показало, что в 2007—2015 годы через эстонский филиал прошло около €200 млрд нерезидентов, значительная часть которых может быть классифицирована как подозрительные операции. Около 23% всех иностранных средств поступали в банк из России. В результате гендиректор Danske Bank Томас Борген подал в отставку, 10 сотрудников эстонского филиала были задержаны.