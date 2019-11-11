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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

«Фонтанка»: защита преподавателя СПбГУ Соколова попытается сократить ему срок

Адвокаты доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве аспирантки, планируют минимизировать возможное наказание для своего подзащитного, сообщила газета «Фонтанка». Защита хочет убедить следствие в том, что он убил девушку в результате сильного душевного волнения.
Источник: РИА "Новости"
«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью», — сообщили изданию юристы, близкие к адвокатской коллегии, заключившей соглашение с подозреваемым. Адвокаты, по данным «Фонтанки», не будут добиваться признания Олега Соколова невменяемым, поскольку это поставит под сомнение его ученую квалификацию.
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Собеседники издания отметили, что избрание меры пресечения назначено на 11 ноября. Доценту назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что известный историк и реконструктор был извлечен утром 9 ноября из реки Мойки. В его рюкзаке были найдены фрагменты женского тела и травматический пистолет. В квартире преподавателя найдены части тела жертвы, аспирантки Анастасии Ещенко, с которой доцент сожительствовал.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам Соколов, госпитализированный в Мариинскую больницу с переохлаждением, признался в содеянном. Он задержан.

Подробнее о деле преподавателя СПбГУ — в материале «Ъ».

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