15:23 (мск), источник: РИА Новости
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть
По предварительной версии следствия, историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко 7 ноября.
В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.
Соколов оформил явку с повинной, в понедельник суд изберет ему меру пресечения.
Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, версия защиты строится на том, что Соколов действовал под «сильным фактором», то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта. Родители Анастасии Ещенко раскритиковали такое заявление защиты.
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения