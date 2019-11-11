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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Источник: РИА Новости

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия. Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы С другой стороны, опять же, это определят следствие и суд», — сказал Песков.

По предварительной версии следствия, историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко 7 ноября.

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В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.


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Соколов оформил явку с повинной, в понедельник суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, версия защиты строится на том, что Соколов действовал под «сильным фактором», то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта. Родители Анастасии Ещенко раскритиковали такое заявление защиты.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.

Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.

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