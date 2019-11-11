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14:57 (мск), источник: Интерфакс

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Один из основателей неправительственной организации «Белые каски» британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.

Источник: Reuters

Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти. По неподтвержденным данным, он упал с балкона своей квартиры в Стамбуле.

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Чем известны «Белые каски»

Турецкая газета Sozcu, со своей стороны, также информирует о смерти отставного британского армейского офицера Ле Мезюрье. Издание пишет, что незадолго до смерти мужчина в течение некоторого времени принимал антидепрессанты.

«Белые каски» — неправительственная организация, действующая в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает. Как заявляют в организации, ее цели — медицинская помощь населению и спасение людей, оказавшихся в районе боевых действий в этой стране.

The Independent отмечает, что Ле Мезюрье сыграл главную роль в создании этой организации в Турции в 2013 году. За свою деятельность в этой области мужчина был удостоен рыцарского ордена Британской империи в 2016 году.

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