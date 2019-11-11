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17:15 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Защита подозреваемого намерена обжаловать решение суда.

«Решение будет обжаловано», — сказал он, отметив, что еще до заседания суда «не испытывал иллюзий по поводу меры пресечения Соколову». Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном.

«Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года», — сказала судья Юлия Максименко.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

По данным следствия, утром 9 ноября на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет.
Следователи задержали находящегося в больнице Соколова, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Источник в следственных органах добавил, что в квартире ученого обнаружили останки человека.
11 ноября водолазы нашли в реке в Кировском районе города пакет с фрагментами тела жертвы историка, рассказал источник в следственных органах.


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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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Адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной.

Предполагаемой жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, соавтор ряда научных работ, сообщили источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также рассказал, что подозреваемый застрелил девушку из обреза еще 7 ноября. По предварительным данным, это произошло во время ссоры.

По данным источника, она приехала в Петербург из Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.

Источник ТАСС сообщил, что мать Ещенко служит в правоохранительных органах Краснодарского края и имеет звание подполковника полиции.

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На допросе в СК Соколов признался в убийстве. На суде по избранию меры пресечения он заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта.

Суд арестовал историка до 8 января 2020 года.

В СПбГУ заявили, что шокированы произошедшим. В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов рассказал, что Соколов характеризовался в вузе с положительной стороны как профессионал, жалоб от студентов и коллег на него не поступало.

Президент России Владимир Путин знает о жестоком убийстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал преступление «чудовищным актом безумия» и заверил, что оно будет расследовано.

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