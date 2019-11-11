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22:10 (мск), источник: РИА Новости

В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

ДОХА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Также Лазареву обязали выполнять «каторжные работы».

«Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов. —  Прим. ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов. — Прим. ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны», — говорится в постановлении суда.

Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.

Дело Марии Лазаревой

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Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по другому обвинению — в невыполнении работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию, и в начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до одного миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).

Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба.


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Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.

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