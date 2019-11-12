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14:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Топливом для истребителей заправляли гражданских

Тыловик авиабазы обвиняется в хищении тысячи тонн керосина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», военное следствие выясняет обстоятельства хищения не менее 1115 тонн авиатоплива стоимостью свыше 50 млн руб. для истребителей МиГ-31 и Су-27 в войсковой части № 45118, дислоцированной на авиабазе Хотилово-2 в Тверской области. Обвиняемый в растрате начальник службы горючего и смазочных материалов (ГСМ) тыла части Сергей Прохоров арестован. По версии следствия, он вместе с другими военнослужащими слил неучтенные излишки авиатоплива и продал их неустановленным лицам.

Начальник службы ГСМ тыла войсковой части № 45118 (Хотилово-2, Тверская область) Сергей Прохоров был задержан по подозрению в хищении авиатоплива марок ТС-1 и РТ, следует из постановления Тверского гарнизонного военного суда, избравшего затем ему меру пресечения в виде ареста. По этому делу также проходят еще пятеро военнослужащих этой войсковой части. Их имена в документе не приводятся.

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Изначально военный следственный отдел Следственного комитета России по Тверскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий), оно было объединено в одно производство с делом о хищении авиакеросина путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 4 октября суд по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого до 21 ноября. Ходатайство об очередном продлении срока содержания под стражей Сергея Прохорова пока не поступало, рассказали «Ъ» в Тверском гарнизонном военном суде.

По версии следствия, организованная группа из военнослужащих войсковой части № 45118, созданная в 2017 году и возглавляемая капитаном Прохоровым, незаконно списала не менее 1115 тонн неучтенных излишков авиатоплива стоимостью свыше 50 млн руб., сформированных «в ходе проведения полетов, рулений и гонок двигателей в авиационных эскадрильях».

Списанный керосин оставался на территории авиабазы до продажи неустановленным лицам.
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Офицер Прохоров после возбуждения уголовного дела, как сообщил следователь в суде, требовал от других подозреваемых и обвиняемых давать ложные показания и угрожал в противном случае создать им неприятности по службе. Кроме того, обвиняемый, по данным следствия, после ревизии авиатоплива, проведенной в декабре 2018 года, переоформил ряд документов службы ГСМ для сокрытия факта хищения.

Сам он, впрочем, обратил внимание на то, что якобы подделанные документы проверялись вышестоящими службами более десяти раз и не вызвали подозрений.

ФСБ зафиксировала попытки обвиняемого «воспрепятствовать служебной замене возможно причастных к хищению авиатоплива военнослужащих службы ГСМ на иных лиц». Все эти доводы следствия легли в обоснование ходатайства об аресте тыловика.

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Суд при вынесении решения об аресте также учел отрицательную характеристику Сергея Прохорова по военной службе. У него оказалось множество дисциплинарных взысканий, которые, по мнению суда, свидетельствуют о том, что обвиняемый «в силу особенностей своей личности может воспрепятствовать ходу предварительного расследования». На заседании о продлении ареста 4 октября защита господина Прохорова просила смягчить меру пресечения.

Адвокат представил суду справку о наличии на банковском счете матери обвиняемого 500 тыс. руб., которые можно внести в качестве залога. Защита предлагала в виде залога и квартиру тыловика, приобретенную в 2010 году в ипотеку на 15 лет.


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Доказательств готовности матери Сергея Прохорова внести за сына залог в суд представлено не было, а квартира сама является предметом залога по ипотечному договору — на это обратил внимание следователь. Беременность супруги тыловика также не повлияла на решение суда о продлении ареста Сергею Прохорову.

Александр Тихонов, Ярославль

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