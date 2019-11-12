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10:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Израиль выдал США россиянина, решив не менять его на осужденную в России израильтянку

Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в преступлениях в сфере банковской безопасности.

Источник: FACEBOOK\NAAMA ISSACHAR

Буркова задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу США и предъявили обвинение в кибермошенничестве с кредитами.

По сообщениям израильских СМИ, экстрадиция произошла вечером в понедельник 11 ноября. Эту информацию подтвердил адвокат Буркова Михаил Ирони. По его словам, решение о высылке не подлежит обжалованию.

В воскресенье Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова об отмене решения.

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В суд с прошением об отмене экстрадиции Буркова обращались даже родственники израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре осудили в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша. Это связывали с тем, что Россия также подала запрос об экстрадиции Буркова — и просила вернуть его на родину вместо передачи США.

Сообщалось, что взамен Москва готова была передать Иссахар властям Израиля. В начале ноября суд по просьбе родственников девушки вынес временный запрет на экстрадицию россиянина — однако в итоге они сами отозвали эту просьбу, после чего суд в свою очередь снова разрешил экстрадицию россиянина в США.

Родственники Иссахар заявили, что она стала дипломатическим заложником из-за желания российских властей обменять ее на Буркова. Как писало издание Haaretz, Москва оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Буркова в обмен на освобождение Иссахар.

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