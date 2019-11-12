Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алкогольная гонкаСколько пьют в России?
Фоторепортажи
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
11:47 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин рад, что воры с Восточного теперь в тюрьме

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 12 ноя — РИА Новости. Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина проинформировали о схемах хищений на космодроме Восточный, и он рад, что воры теперь в тюрьме.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил гендиректор космической корпорации.

Тему коррупции на космодроме накануне вновь поднял Владимир Путин. По его словам, при строительстве украли «сотни миллионов», возбуждены десятки уголовных дел. Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснил, что претензии Путина не относятся к нынешним кураторам Восточного.

По данным сводной статистики, на которую ссылались в Кремле, во время строительства первой очереди космодрома украли 11 миллиардов рублей, из них удалось вернуть 3,5 миллиарда.

Читайте также
Путин — о строительстве космодрома Восточный: воруют сотнями миллионов
Во время загрузки произошла ошибка.
11 ноября© Ньюстюб
 Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
'Северный поток - 2' снова столкнулся с препятствием
В Киеве заявили о готовности ЕС к снятию санкций с России
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Компании Ротенберга получат нулевую прибыль за Крымский мост
Депутаты хотят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Свинью взяли на работу в американский аэропорт (видео)
90 лет Грейс Келли: лучшие роли кинодивы и роскошные кадры с ней
В Египте обнаружили мумию гигантской кошки
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Новинка Huawei с кучей камер: фото и цена Снимает отлично, но есть нюансы
Кино
Дочь Реввы, жена Прилучного с детьми и другие на премьере Российские звезды и их дети стали первыми зрителями анимационной картины об отважных животных
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 274
"Россия нам не партнер" 243
В вашем городе еще остались частные магазины? 97
Перенос столицы России в Сибирь 94
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Сын Собчак растет копией Виторгана 2-летний Платон очень похож на своего папу
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь