Рогозин рад, что воры с Восточного теперь в тюрьме

11:47 (мск), источник: РИА Новости
«Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил гендиректор космической корпорации.
Тему коррупции на космодроме накануне вновь поднял Владимир Путин. По его словам, при строительстве украли «сотни миллионов», возбуждены десятки уголовных дел. Впоследствии его
По данным сводной статистики, на которую ссылались в Кремле, во время строительства первой очереди космодрома украли 11 миллиардов рублей, из них удалось вернуть 3,5 миллиарда.