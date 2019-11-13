11:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Река из зеленого «антифриза» перепугала жителей Владивостока
Коммунальные службы отрицают свою причастность к загрязнению воды.
В
Река Объяснения, протекает по территории дальневосточной столицы, между Ленинским и Первомайским районами города. Необычный цвет воды привлек внимание прохожих в окрестностях улицы Борисенко.
— Можно набирать и продавать, как антифриз, — шутят жители приморской столицы.
По словам местного населения, такой
Для прояснения ситуации корреспондент «Комсомолки» обратился в
— Все теплосети работают в зимнем режиме, аварийных ситуаций и протечек нет. Более того, мы просто не применяем
Следующей инстанцией для обращения стал «Приморский водоканал». Однако представители этого ведомства также заявили о непричастности к данной ситуации.
— Никаких работ не проводили. Тем более специалисты отметили, что в реку сброшен большой объем, это заметно даже по видео. Мы в таких масштабах никогда не проверяем протечки, рассказала Ольга Кудрявцева.
Как удалось узнать журналисту, водные объекты Владивостока находятся в ведении краевого департамента, поэтому специалисты мэрии, в которую мы также обращались, перенаправили с расспросами в администрацию Приморского края. Работники АПК в свою очередь предложили обратиться в Росприроднадзор, что «Комсомолка» и сделала.
Как выяснилось, до нашего сообщения звонков от обеспокоенных граждан не поступало. Пока редакция разбиралась в ситуации, вода в реке вновь приобрела привычный цвет. Для оценки уровня загрязнения и качества воды, специалистам нужно сделать экспертизу, только после этого экологи смогут судить о причинах и опасности.
Тем временем свидетели переживают, что зеленая жидкость, устремившаяся бурным потоком, может нанести вред флоре и фауне. Стоит отметить, что река Объяснения впадает в Золотой Рог.