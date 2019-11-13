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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Река из зеленого «антифриза» перепугала жителей Владивостока

Коммунальные службы отрицают свою причастность к загрязнению воды.

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В ярко-зеленый цвет, 12 ноября, окрасилась вода в реке Объяснения во Владивостоке. Местным жителям удалось заснять ЧП на видео, которое быстро распространилось по социальным сетям, напугав общественность. Однако установить виновных в разливе неизвестного вещества, оказалось довольно сложно. Ни одна из крупных коммунальных служб города не взяла на себя ответственность за произошедшее, сообщает ««КП"-Владивосток».

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Река Объяснения, протекает по территории дальневосточной столицы, между Ленинским и Первомайским районами города. Необычный цвет воды привлек внимание прохожих в окрестностях улицы Борисенко.

— Можно набирать и продавать, как антифриз, — шутят жители приморской столицы.

По словам местного населения, такой ядовито-зеленой оттенок вода в реке обретает не в первый раз. Горожане вспомнили о подобном явлении в прошлом году. Кто-то уверен, что технологическая жидкость попадает в реку при сбросе с ТЭЦ, расположившейся неподалеку, другие думают, что это работники водоканала окрашивают реагентом воду, чтобы выявить протечки в инженерных сетях, третьи и вовсе обвиняют в случившемся расплодившиеся микроорганизмы. Однако ни одна из версий пока не подтвердилась.

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Для прояснения ситуации корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Дальневосточной генерирующей компании, специалист которой заверила, что к позеленевшей воде в реке предприятие не имеет никакого отношения.

— Все теплосети работают в зимнем режиме, аварийных ситуаций и протечек нет. Более того, мы просто не применяем какую-то химию или яды, — поделилась Александра Хрипунова.


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Следующей инстанцией для обращения стал «Приморский водоканал». Однако представители этого ведомства также заявили о непричастности к данной ситуации.

— Никаких работ не проводили. Тем более специалисты отметили, что в реку сброшен большой объем, это заметно даже по видео. Мы в таких масштабах никогда не проверяем протечки, рассказала Ольга Кудрявцева.

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Как удалось узнать журналисту, водные объекты Владивостока находятся в ведении краевого департамента, поэтому специалисты мэрии, в которую мы также обращались, перенаправили с расспросами в администрацию Приморского края. Работники АПК в свою очередь предложили обратиться в Росприроднадзор, что «Комсомолка» и сделала.

Как выяснилось, до нашего сообщения звонков от обеспокоенных граждан не поступало. Пока редакция разбиралась в ситуации, вода в реке вновь приобрела привычный цвет. Для оценки уровня загрязнения и качества воды, специалистам нужно сделать экспертизу, только после этого экологи смогут судить о причинах и опасности.

Тем временем свидетели переживают, что зеленая жидкость, устремившаяся бурным потоком, может нанести вред флоре и фауне. Стоит отметить, что река Объяснения впадает в Золотой Рог.

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