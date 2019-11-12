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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу

Ольга Алисова, сбившая в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 2,7 промилле алкоголя, вышла на свободу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает RT в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По данным канала, женщина была освобождена в понедельник, 11 ноября, и сейчас находится в родном городе Балашов Саратовской области. Она отсидела весь срок с учетом времени, проведенного в СИЗО. Информацию также подтвердили в колонии-поселении № 11, где она отбывала наказание.

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Алисова, согласно приговору суда, должна выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 миллиона рублей, однако на момент освобождения его семья получила лишь 40 тысяч рублей, уточняет RT.

Вызвавшая общественный резонанс история с «пьяным мальчиком» произошла в 2017 году в Балашихе. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома. В заключении судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка говорилось о наличии этанола в его крови, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

К 10 месяцам исправительных работ был приговорен врач бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаил Клейменов, ошибочно обнаруживший алкоголь в крови погибшего мальчика.

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