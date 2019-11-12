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22:48 (мск), источник: Московский комсомолец

Отец «пьяного» мальчика прокомментировал освобождение Ольги Алисовой

Роман Шимко, отец шестилетнего мальчика из Балашихи, которого в 2017-м году насмерть сбила Ольга Алисова, прокомментировал сообщение о том, что женщина отбылаположенный срок в колонии-поселении и вышла 11 ноября на свободу.

Шимко, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил, что этой женщине не хватит жизни чтобы исправиться. По его мнению, какой она родилась, такой и умрет, с таким же отношением к жизни и детям.

Также Шимко отметил, что из 2,5 млн рублей, которые суд в качестве компенсации взыскал с Алисовой, он пока получил только 40 тыс. По его словам. он не сможет чувствовать себя хорошо, пока убийцы не будут наказаны «по закону, либо по справедливости».

Напомним, что сразу после трагедии экспертиза нашла в крови погибшего мальчика практически смертельную дозу алкоголя. Поэтому это дело стало резонансным и получило название «дело “пьяного” мальчика». Вскоре следствие обнаружило ошибку в действиях эксперта. Он также был осужден и приговорен к 10 месяцам исправительных работ за «халатность».

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