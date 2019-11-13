05:52 (мск), источник: Известия
Семейный завет: жительница Урала 11 лет держала троих детей взаперти
Когда сбежавшие дети оказались в полиции, женщина подожгла дом.
В городе
По предварительным данным, 55-летняя швея Дина Азизова подожгла дом после побега детей. Сбежавшие подростки в этот момент находились в отделении полиции, где рассказывали сотрудникам обстоятельства, которые вынудили совершить столь отчаянный шаг. Старшей дочери 20 лет, но даже после наступления совершеннолетия гиперопека матери над ней не пошла на спад. Она рассказала, что решила сбежать вместе с младшими братом и сестрой.
По рассказам детей, практически всё детство они провели взаперти под жестким контролем матери.
Она сама ходила за продуктами в магазин, в это время детям запрещалось выходить за пределы территории.
Обучение детей велось на дому, поэтому все трое сильно отстают от сверстников в развитии, но умеют читать и писать. Семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. По информации СМИ, социальные службы не навещали семью, поскольку даже не знали о ее существовании. Как не знал о происходящем и отец детей, который после развода с матерью жил и работал в другом регионе, но иногда навещал их.
Узнать о том, страдала ли женщина психическими заболеваниями, после ее смерти будет затруднительно. Если у нее и были
То, что мать после пропажи детей самостоятельно пошла в полицию, а до того поставила в доме камеры, говорит о том, что она способна принимать взвешенные решения.
— Тем более последующим поджогом она уничтожила все улики против себя, значит, она подозревала о том, что если всё вскроется, то ее неизбежно ждет наказание. Но даже если у этой женщины не было диагноза, она определенно находилась в многолетнем психозе, — пояснила «Известиям» Иванова.
Для того чтобы держать детей возле себя, матери даже необязательно было запирать детей и ставить решетки на окна. В большей степени здесь играет роль фактор психологического давления.
— В отличие от
Похожая ситуация описывается в фильме «Клык» режиссера Йоргоса Лантимоса. По сюжету родители воспитывали троих детей в полной изоляции от внешнего мира и внушали им, что они не могут покинуть дом, пока у них не выпадет клык. Впрочем, истории, подобные этой, далеко не всегда оказываются фантазией режиссеров.
В 2008 году в Калифорнии полиция обнаружила дом, в котором родители держали взаперти 13 детей. Большую часть времени дети проводили прикованные цепями к кроватям. Их насильно удерживали, избивали и пытали. О страшной реальности узнали только после побега старшей дочери, которая сообщила обо всем полиции. Супругов Дэвида и Луизу Турпина признали виновными по всем пунктам обвинения и приговорили к пожизненному заключению.
— Мама внушала детям, что они без нее пропадут. К тому же она работала и внешне, на публике, могла вести совершенно обычную жизнь. Этим длительный психоз и отличается от шизофрении и других психических расстройств: о его существовании окружающие люди могут и не догадываться, потому что человек нормально функционирует. У детей есть намерение выбраться из заточения, но им внушают, что мир за пределами дома слишком опасен для них, — подчеркнула специалист по девиантному материнству.
За время длительного нахождения в психозе восприятие реальности у женщины могло исказиться. А чтобы поставить детей в полную зависимость от себя, она годами могла рассказывать им о том, насколько ужасен и опасен окружающий мир. Еще один вариант расстройства, связанного с чрезмерной опекой над ребенком, — делегированный синдром Мюнхгаузена, при котором матери симулируют наличие у ребенка болезни и кормят его препаратами, ухудшающими его состояние. В то время как в действительности ребенок ничем не болен.
Нечто подобное происходило в магаданской семье, где мать довела до истощения 11-летнего мальчика, который весил 11 кг. По словам Ивановой,
В министерстве социальных отношений Челябинской области подтвердили, что семья Азизовых из
Известно, что в 2009 году Дина Азизова обратилась за ежемесячным денежным пособием, которое и получала до конца 2013 года. Однако потом она не обратилась за его переоформлением, и с января 2014 года выплаты прекратились. Примерно тогда же женщина в письменной форме отказалась от прививок для младшей дочери, и семья выпала из поля зрения медиков.
Сейчас дети проходят обследование в
В любом случае при выборе формы опеки чиновники будут исходить из интересов детей. Сейчас проверяют, кто из родственников мог бы стать их опекуном.
После прохождения всех медицинских обследований детьми займутся педагоги: определят их уровень знаний и разработают индивидуальную программу обучения, которая будет наиболее комфортной для них. Ведь, как рассказали «Известиям» в министерстве социальных отношений Челябинской области, только старшая дочь посещала школу на протяжении двух лет, а младшие получали образование в
Поскольку дети являются собственниками сгоревшего дома, администрация
В министерстве социальных отношений Челябинской области подчеркнули, сотрудников УСЗН наказывать не будут, поскольку никаких объективных причин для выезда в семью не было. А органы опеки работают исключительно по обращениям. И в этом кроется основная проблема современной системы социальной защиты семьи и детей, подчеркивает председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.
— У нас есть нацпроект «Демография», но при этом нет министерства, которое занималось бы непосредственно семьями. Меры поддержки оказываются несколькими разными ведомствами, — сказала она «Известиям».
Поэтому возникает ситуация, когда если нет обращений — то семья может легко пропасть с радаров. Как говорится, нет тела — нет дела.
Эксперт отмечает недостаток контроля на нескольких ступенях сразу.
— Раз они эмигрировали в Россию и получили гражданство, информация о них должна быть в системе МВД. Младший ребенок родился уже в России, у него должно быть свидетельство о рождении — значит, должны быть данные у регионального минздрава. Старшая дочь ходила в школу, но в системе образования никто не поинтересовался, почему она перестала посещать школу, — отметила Ирина Волынец.
Таким образом невозможно даже предположить, сколько еще семей по всей стране сейчас находятся в этом «слепом пятне» и сколько попадут в фокус внимания только после трагедии, добавляет собеседница «Известий». Для решения сложившейся ситуации она предлагает внести в список критериев эффективности губернаторов показатель социальной защиты семей, проживающих в регионе. А также отмечает необходимость создания отдельного федерального министерства по делам семьи и детства, которому будут подчиняться соответствующие органы на местах.