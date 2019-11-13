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10:39 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ РФ изъяли наркотики на 650 миллионов рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, рассылавшего запрещенные вещества от Петербурга до Томска, сообщает спецслужба в среду.

Источник: РИА "Новости"
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«На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 килограмм наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)… По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 миллионов рублей», — говорится в релизе.

С поличным поймали семь сотрудников интернет-магазина, но организаторов среди них нет, только курьеры, развозившие товар между регионами и внутри них. Двое фигурантов, по оперативным данным, отвечали за особо крупные партии — развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга в региональные города. Остальным доверяли партии поменьше — до 50 килограммов, которые возились уже внутри субъектов.

Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дата задержаний не уточняется, но известно, что сейчас все фигуранты уже находятся в СИЗО.

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