10:39 (мск), источник: РИА Новости
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ РФ изъяли наркотики на 650 миллионов рублей из одного из крупнейших в даркнете
«На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 килограмм наркотических средств (МДМА,
С поличным поймали семь сотрудников
Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дата задержаний не уточняется, но известно, что сейчас все фигуранты уже находятся в СИЗО.