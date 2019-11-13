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12:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США. В чем его обвиняют?

Россиянину Алексею Буркову предъявили обвинение в США, куда его в понедельник экстрадировали из Израиля. Его обвинили в мошенничестве с картами по предварительному сговору, взломе, краже личных данных и отмывании денег.

Источник: GETTY IMAGES

Во вторник самолет с 29-летним Бурковым приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, после чего россиянин сразу предстал перед судом в Вирджинии, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Как следует из позиции обвинения, Бурков в 2009—2013 годах руководил сайтом Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

Утверждается, что были скомпрометированы данные 150 тысяч карт — и по ним совершили мошеннические покупки на 20 млн долларов.
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Помимо этого, как считает обвинение, россиянин организовал форум, на котором «элитные киберпреступники могли встречаться и безопасно размещать сообщения при планировании различных киберпреступлений», покупать и продавать украденные товары и услуги, например, персональные данные и вредоносное программное обеспечение. Также там якобы предлагали криминальные услуги по отмыванию денег и взлому.

Как говорится в обвинительном заключении, чтобы получить членство на форуме по киберпреступности Буркова, потенциальным участникам потребовалось три существующих участника, чтобы «поручиться» за их хорошую репутацию среди других киберпреступников, и оплатить взнос в качестве страховки, обычно пять тысяч долларов.


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Это правило существовало якобы для того, чтобы не допустить доступа правоохранительных органов к форуму и обеспечить соблюдение участниками форума любых договоренностей, заключенных при ведении бизнеса на этой площадке.

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Сам Бурков называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения во вменяемых ему преступлениях.

Его задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива, когда он приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в киберпреступлениях. Все время с момента задержания Бурков находился в израильских тюрьмах.

Российский МИД отреагировал на экстрадицию Буркова сообщением о том, что представитель ведомства «в ближайшее время» навестит его в следственном изоляторе. В министерстве заявили, что находятся в контакте с его родственниками в России и окажут ему поддержку.

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией.

Ранее сообщалось, что российские власти были готовы обменять Алексея Буркова на 26-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. В октябре этого года ее приговорили в России к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде гашиша.

В начале ноября израильские СМИ сообщали, что Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию Буркова в США. Издание Jerusalem Post связывало это решение с обращением родственников девушки, которые позже сами отозвали свою просьбу.

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