12:58 (мск), источник: Коммерсантъ
«Кота-наркокурьера» подменили в суде
Сбежавшее от полиции животное заменили похожим.
Новомосковский суд продолжил рассматривать резонансное уголовное дело о попытке переправить наркотики в колонию с помощью кота. Ранее сторона защиты требовала закрыть дело, утверждая, что следствие потеряло главное вещественное доказательство: кот сбежал из зооуголка, куда был сдан полицией на хранение. Но в понедельник сторона обвинения
Опрошенные «Ъ» юристы подтверждают: согласно УПК, замена вещественного доказательства на похожий предмет недопустима, даже если речь идет о коте.
В Новомосковске (Тульская область) продолжается суд над заключенным колонии № 6 Эдуардом Долгинцевым, который, по версии следствия, решил наладить канал поставки наркотиков с воли. Как утверждает следствие, для этого господин Долгинцев приручил кота и с помощью освободившегося заключенного передал его знакомым в городе. Те якобы планировали надеть на животное ошейник с тайником и выпустить его около колонии — чтобы тот захотел вернуться домой. Но мужчин, подъехавших к ограде, задержали сотрудники полиции. Кота признали вещдоком «серо-бело-черного цвета» и отправили на передержку в местный зооуголок.
«Изначально мы заявляли ходатайство о предоставлении всех вещественных доказательств: автомобиль, кот, наркотики и ошейник, — рассказал “Ъ” адвокат господина Долгинцева Дмитрий Сотников.— Чтобы провести следственный эксперимент: посмотреть, как кот себя ведет в ошейнике, удерживает ли он вес, эквивалентный изъятым наркотикам. Мы предлагали установить машину в том месте, где она предположительно была задержана, отпустить кота и проследить, может ли он вообще пройти на территорию колонии и знает ли человека, который его якобы прикармливал». Однако суд отказался проводить подобные эксперименты и согласился лишь на то, чтобы предъявить кота в ходе заседания.
На этом этапе выяснилось, что кот давно сбежал из зооуголка. Тем не менее, в понедельник сторона обвинения принесла в зал суда «серо-бело-черный» вещдок: переноска с котом была оставлена прямо на судейском столе. Но при изучении «живого доказательства» подсудимые и их защитники пришли к выводу, что это не тот «кот-наркокурьер», который был ранее передан в зооуголок.
В деле присутствует фототаблица с котом, есть видеозапись, когда сотрудники снимают машину и кота в ней. После этого телевидение снимало того самого кота в зооуголке. Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый. Получается, что они принесли другого кота.
Адвокат считает, что утерю вещдока — и без того серьезное нарушение — обвинение утяжелило фальсификацией вещественного доказательства. «Возникает вопрос — зачем нужно было фальсифицировать доказательства и кто ответит за эту фальсификацию, — говорит Дмитрий Сотников.— Прокурор мог отказаться от этого доказательства, но тогда получилось бы, что кота нету. И у нас получался бы не установленным способ преступления». По его словам, услышав претензии защиты к окрасу кота, суд объявил перерыв до 14 ноября. Защита обещает подготовить письменное обращение о подмене «кота-наркокурьера» к следующему заседанию.
«Безусловно, суду при рассмотрении дела должен быть представлен именно тот предмет, который признан вещественным доказательством. Невозможно заменить его другим, похожим, идентичным,
По его словам, УПК не допускает возможности замены: «Если этот кот пропал, если он сбежал из приюта, то вещественного доказательства этого в деле у обвинения нет. Они не могут это доказательство суду предъявить и не могут это доказательство в суде изучать. Это доказательство должно быть исключено из перечня доказательств по уголовному делу». Юрист подчеркнул: если лицо, представлявшее доказательства суду, достоверно знало, что кот другой, «это может быть квалифицировано как фальсификация».
Юрий Слинько, Александр Черных