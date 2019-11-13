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13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Венеция терпит самое сильное наводнение за полвека (фото)

Местные жители говорят о катастрофе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за непрекращающихся дождей Венеция переживает сильное затопление.

Уровень воды в городе составил 1,83 метра — это рекордный показатель с 1966 года, когда вода поднялась на 1,94 метра. Рекорд может быть побит уже в ближайшее время, говорят метеорологи. В конце недели над Италией пройдет новый циклон.

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Сейчас затоплено уже 80% островной части города. В городе закрыты детские сады и школы. Повреждено много лодок — их вынесло на набережную. Проливные дожди сопровождаются сильным ветром, скорость которого порой достигает 100 километров в час.

Местные власти сообщают о гибели двух человек. Одного из них ударило током в затопленном доме.

Анна Лысенко

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