Адвокат историка Соколова заявил, что тот мог убить свою невесту при самообороне

Одна из версий — самооборона. Она разная бывает. Реконструкция событий — это дело следствия.
Он также отметил, что еще одна версия защиты — состояние аффекта. Но работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.
«Линия защиты предварительная. Мы рекомендовали подзащитному воспользоваться 51-ой статьей Конституции (не свидетельствовать против себя — прим. ТАСС), но только в части каких-либо подробностей», — уточнил адвокат.
В Октябрьском районном суде Петербурга, который заключил Соколова под стражу в минувший понедельник, тот признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Он сообщил, что его невеста Анастасия Ещенко слишком негативно начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от первого брака. От подробных объяснений Соколов воздержался, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Защита арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова опровергла распространившуюся в региональных СМИ информацию о том, что он ранее был осужден условно.
Как сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, у защиты есть необходимые документы, опровергающие это.
«Не судим. Это голословная клевета, у защиты есть документы, опровергающие это», — сказал защитник, отвечая на вопрос о наличии у Соколова условной судимости.