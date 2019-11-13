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18:14 (мск), источник: ТАСС

Адвокат историка Соколова заявил, что тот мог убить свою невесту при самообороне

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Защита арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

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Одна из версий — самооборона. Она разная бывает. Реконструкция событий — это дело следствия.
Александр Почуев 
адвокат

Он также отметил, что еще одна версия защиты — состояние аффекта. Но работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.

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«Линия защиты предварительная. Мы рекомендовали подзащитному воспользоваться 51-ой статьей Конституции (не свидетельствовать против себя — прим. ТАСС), но только в части каких-либо подробностей», — уточнил адвокат.

В Октябрьском районном суде Петербурга, который заключил Соколова под стражу в минувший понедельник, тот признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Он сообщил, что его невеста Анастасия Ещенко слишком негативно начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от первого брака. От подробных объяснений Соколов воздержался, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Защита арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова опровергла распространившуюся в региональных СМИ информацию о том, что он ранее был осужден условно.

Как сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, у защиты есть необходимые документы, опровергающие это.

«Не судим. Это голословная клевета, у защиты есть документы, опровергающие это», — сказал защитник, отвечая на вопрос о наличии у Соколова условной судимости.

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