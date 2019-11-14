13 ноября, источник: ТАСС
Суд заключил под стражу главу ростовского управления ФСИН по делу о разглашении гостайны
Ленинский районный суд
«Под стражу», — сказал судья, не приведя подробностей. Суд рассматривал вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. Участники процесса комментариев не дали.
Как пояснил ТАСС адвокат Александр Заманский, «избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца». Иные ходатайства об избрании меры пресечения по данному делу в суд не поступали. По словам Заманского, дело засекречено.
Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено. Дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках. И признаки коррупционных преступлений не вменяются моему подзащитному.
Адвокат также сообщил, что защита будет обжаловать решение об аресте Даххаева. Заманский напомнил, что Даххаев имеет государственные награды.
Как передает корреспондент ТАСС, после заседания Даххаев уехал на обычной машине. Он был без наручников и без конвоя.
Ранее в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении сведений, содержащих государственную тайну. По его словам, они были задержаны в рамках совместной спецоперации ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, ранее в отношении Даххаева велась разработка. Ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Муслим Даххаев родился в 1962 году в селении Новокули Новолакского района Дагестана. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, принимал участие в разгроме боевиков в Дагестане в 1999 году. В сентябре 2005 года назначен на должность начальника УФСИН России по Республике Дагестан с переводом по службе из МВД Республики.