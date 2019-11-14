Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
03:19 (мск), источник: Life.ru

Жители Иванова устроили давку из-за дешевых тостеров — видео

Когда двери все-таки открыли, толпа смела тостеры с полок буквально за считаные минуты.

Администрация магазина электроники в городе Иваново устроила грандиозную распродажу тостеров: всего 199 рублей за штуку ради привлечения покупателей, однако желающих приобрести не самое нужное в быту устройство оказалось слишком много.

Как видно на опубликованных в соцсетях записях, к моменту открытия у входа в торговую точку уже собралось большое количество людей, которые буквально навалились на входную дверь и хотят покупок.

Сотрудники магазина изо всех сил сдерживают жаждущую новых тостеров толпу и грозятся даже «нажать кнопку», чтобы вызвать охрану, но до рукоприкладства или порчи имущества дело всё же не доходит.

В конечном итоге распродажа состоялась. Сообщается, что, как только двери открылись, акционные тостеры были буквально сметены с полок за считаные минуты, а вместе с ними и другие товары.

Россияне потратили в День холостяка на Aliexpress рекордные 17 млрд рублей.

Читайте также
 Миллионы на ветер. Куда пропали футболисты, которые должны были зажигать в
Распродажа 11.11 на AliExpress: как увеличить скидку и не стать жертвой обм
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»
Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы
«Человек-паук» Ален Робер потерпел фиаско в Париже
Посольство России направило ноту в МИД Великобритании
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха зимой
Здоровье
Женщина похудела на 70 килограммов и пожалела Британка весила 144 килограмма и решила похудеть после того, как увидела себя на фотографиях со свадьбы друга.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Ходченкова, Шпица, Светлаков с женой на показе итальянской драмы Звезды посетили столичную премьеру фильма «Предатель»
Авто
Тест Lada Vesta — теперь и с нормальным автоматом! Флагман «АвтоВАЗа» не только получил достойную коробку передач, но ещё и обновился
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Самойлова пожаловалась на трудности четвертой беременности «Отекли даже десны»: заявила жена Джигана
Леди
Боярская, Рудковская и Тодоренко на церемонии «Женщина года 2019» Звезды блистали в эффектных нарядах на светском мероприятии.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь