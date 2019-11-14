03:19 (мск), источник: Life.ru
Жители Иванова устроили давку из-за дешевых тостеров — видео
Когда двери
Администрация магазина электроники в городе Иваново устроила грандиозную распродажу тостеров: всего 199 рублей за штуку ради привлечения покупателей, однако желающих приобрести не самое нужное в быту устройство оказалось слишком много.
Как видно на опубликованных в соцсетях записях, к моменту открытия у входа в торговую точку уже собралось большое количество людей, которые буквально навалились на входную дверь и хотят покупок.
Сотрудники магазина изо всех сил сдерживают жаждущую новых тостеров толпу и грозятся даже «нажать кнопку», чтобы вызвать охрану, но до рукоприкладства или порчи имущества дело всё же не доходит.
В конечном итоге распродажа состоялась. Сообщается, что, как только двери открылись, акционные тостеры были буквально сметены с полок за считаные минуты, а вместе с ними и другие товары.
Россияне потратили в День холостяка на Aliexpress рекордные 17 млрд рублей.