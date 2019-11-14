04:34 (мск), источник: Интерфакс
Задумавший продать шкуру леопарда житель Приморья стал фигурантом уголовного дела
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Популяция редчайших дальневосточных леопардов насчитывает всего около 100 особей.
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приморского края, у которого пограничники изъяли шкуру редчайшего дальневосточного леопарда, сообщает
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ).
Шкуру леопарда пограничники изъяли у жителя села Кроуновка Уссурийского городского округа Приморья на территории его подворья в августе этого года. Помимо этого, у него изъяты незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны разного калибра и порох. Шкуру мужчина планировал продать.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в
Совершенное преступление — значительная потеря для популяции, которая насчитывает всего около 100 особей.
Национальный парк «Земля леопарда» создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. Их охрана имеет международное значение.