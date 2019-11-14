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05:29 (мск), источник: ТАСС

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

ТАСС, 14 ноября. В результате стрельбы погибли два человека, включая стрелка.

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

«Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет», — сказали в пресс-службе.

В УМВД по Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека, один из них — нападавший. «Пострадали трое», — добавили в ведомстве.

По данным сотрудников правоохранительных органов, оружие, из которого студент открыл стрельбу, было зарегистрировано на него.

На очной форме в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов.

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