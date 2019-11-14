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09:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Приамурья окажет помощь семьям пострадавших в колледже

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноября 2019, 08:06 — REGNUM. Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь семьям студентов, пострадавших при стрельбе в Амурском колледже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На месте происшествия сейчас работают правоохранительные и следственные органы. Выясняются подробности, мотивы и причины. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. Им был убит один из студентов, ещё трое были ранены.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — сообщил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, студент 4 курса Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пришёл на занятия с ружьём и открыл стрельбу по сокурсникам.

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