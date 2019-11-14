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09:53 (мск), источник: Ведомости

В Благовещенске студент колледжа устроил стрельбу. Что известно

Два человека погибли и трое пострадали.

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В Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он убил одного человека и ранил еще троих, после этого покончил с собой.

Утром в четверг к наряду ДПС, работавшему в районе улиц Шевченко и Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о стрельбе в колледже, рассказали в региональном управлении МВД. Приехавшие туда полицейские увидели на втором этаже колледжа молодого человека с оружием. Он начал стрелять в полицейских, после чего они открыли ответный огонь. Полицейские заблокировали стрелявшего в одной из аудиторий и обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа.

Источник: Следственный комитет РФ

Нападавший стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия, отмечает Следственный комитет. Ведомство завело уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным Telegram-канала Mash, стрелявшего зовут Данил Засорин. Причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

Источник: РИА "Новости"
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Очевидцы рассказали изданию «Амур инфо», что стрелявший студент во время занятий вышел в туалет и вернулся с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находилось около 20 человек. Всего, по словам очевидцев, было слышно пять выстрелов: два прозвучали в кабинете, еще три — в коридоре.

На сайте правительства Амурской области сообщается, что один пострадавший был прооперирован. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Оставшиеся двое пострадавших находятся в операционной.


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Местные власти также отмечают, что колледж был подключен к системе охраны, в начале учебного года ее проверяли и она была исправна. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить систему охраны колледжа, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Александра Чунова

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