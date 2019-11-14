СКР: пилот разбившегося в Казани «Боинга» летал по поддельным документам
Следственный комитет России (СКР) возложил на пилотов ответственность за крушение «Боинга 737» в Казани в 2013 году. В результате катастрофы погибли 50 человек. По версии следствия, командир самолета летал по поддельным документам.
Источник:РИА "Новости"
«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», — говорится в сообщении пресс-службыСКР, которое цитирует Интерфакс.
По данным следствия, Салихов «при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял».
«В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», — говорится в пресс-релизе.
Следственный комитет пришел к выводу, что Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.
«Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации», — говорится в сообщении.
В свою очередь руководитель Татарского управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров, считают в СКР, по халатности не организовал проверку достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота Салихова, «что позволило бы выявить факт невыдачи ему данного свидетельства».
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«Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», — говорится в сообщении.
Уголовное преследование в отношении Салихова и Гуцула прекращено в связи с их смертью.
Портнову и Фомину предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову — по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.
Авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Лайнер авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы в Казань, упал при посадке во время ухода на второй круг. Погибли все 50 человек, находившиеся на борту.
Согласно итоговому отчету МАК, опубликованному в 2015 году, при уходе на второй круг у самолета отключился автопилот, а экипаж не распознал этого. Из-за неопытности пилотов «Боинг» был переведен в крутое пикирование, что привело к столкновению с землей.
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